  2. محليات
  3. أخبار محلية

تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية لرفع الوعي حول كورونا

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 17:46

تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية لرفع الوعي حول كورونا
عرب ٤٨

وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على تحويل ميزانيات تصل إلى 100 ألف شيكل للسلطات المحلية العربية في البلاد، لرفع مستوى الوعي والكشف عن مزيد من المعلومات حول جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتترامح الميزانية ما بين 50 و 100 ألف شيكل، وفق ما ذكرت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان صدر عنها، وأشارت إلى أن الميزانية ستخصص "لمضاعفة الشرح والمعلومات والعمل الإعلامي للمواطنين في البلدات العربية" لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة إلى أنه "بعد استطلاع أقيم مع السلطات المحلية العربية حول عملها في نشر المعلومات والمواد للجمهور، تبين أن هناك حاجة قصوى بمضاعفة العمل ونشر معلومات أكثر".

وكانت الهيئة اليوم قد تواصلت مع أكثر 12 بلد عربي تسجيلا لإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما أوضحت في بيانها، وذلك لـ"رصد الاحتياجات الخاصة بكل بلد".

كما أشارت الهيئة إلى أنها "تواصلت مع ملاجئ المسنين في البلدات العربية لفحص مدى تواصل المؤسسات الحكومية معهم من أجل الاحتياطات والإجراءات الآمنة للمسنين في الملاجئ".

ووصل عدد الإصابات في البلدات العربية بفيروس كورونا المستجد لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات أمس، الأحد (لا يشمل المدن المختلطة).

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 31,259 فحصا مع زيادة في عدد الفحوصات قُدّر بـ4,105 ولتشكل زيادة بنسبة 15% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات في قرية دير الأسد بلغ 99 وفي مدينة أم الفحم 59 وفي مدينة رهط 42. كما شهدت عدة بلدات عربية أخرى تسجيل حالات جديدة بالإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد المرضى المؤكدين الذين تم تشخيصهم حتى اليوم في البلدات التي يسكن بها أقل من 5 آلاف مواطن، بلغ 20 إصابة فيما بلغ عدد المتعافين 10.

يشار إلى أن الهيئة العربية للطوارئ، تأسست في أعقاب تفشي جائحة "كوفيد 19" (كورونا)، وتشّكلت من عددٍ من الأطر المهنيّة والفاعلة جماهيريًا، إضافة إلى عددٍ من جمعيات المجتمع المدني، وتُشغّل غرفة طوارئ خاصة لمواجهة كورونا في المجتمع العربي.


#فيروس كورونا
#السلطات المحلية العربية

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب تقرر عدم إعادة الطلاب للمدارس
اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب تقرر عدم إعادة الطلاب للمدارس

2020-04-20

دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية
دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية

2020-04-20

الهيئة العربية للطوارئ: 606 مصابين بالكورونا في البلدات العربية
الهيئة العربية للطوارئ: 606 مصابين بالكورونا في البلدات العربية

2020-04-20

الأكثر قراءة

المافيا الإيطالية تحاول ملء فراغ الحكومة

المافيا الإيطالية تحاول ملء فراغ الحكومة

2020-04-19
الصحة الإسرائيلية: 172 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

الصحة الإسرائيلية: 172 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

2020-04-19
مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

2020-04-19
نزاع في ظل الكورونا: نقابة المعلمين ترفض خطة الحكومة

نزاع في ظل الكورونا: نقابة المعلمين ترفض خطة الحكومة

2020-04-19
ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

2020-04-19