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دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 11:26

دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية
محطة فحص الكورونا في دير الأسد
عرب ٤٨

أنجبت مصابة (27 عاما) بفيروس كورونا من قرية دير الأسد مولودها، وهي في الأسبوع الـ32 من حملها، بعملية قيصرية مستعجلة، ووصفت حالتها الصحية بأنها خطيرة.

وذُكر في بيان أصدره مستشفى "زيف" في مدينة صفد، اليوم الإثنين، أن "الأم (27 عاما) التي وصلت، الأسبوع الماضي، إلى المستشفى، وهي في الأسبوع الـ32 من حملها، خضعت لعملية قيصرية خلال ساعات الليل".

وأضاف أنه "في اليوم الأخير تدهورت الحالة الصحية للأم، وقرر الطاقم الطبي في المستشفى أن يتم توليدها، علما أن المولود الذي ولد بوزن 2.4 كيلوغرام نقل إلى قسم الخُدج في المستشفى".

وأكد بيان المستشفى أن "حالة الأم وصفت بالخطيرة، وهي موصولة بجهاز التنفس".

إلى ذلك، لا يزال زوج المرأة يرقد في قسم الكورونا بالمستشفى، ووصفت حالته بأنها طفيفة.


#كورونا
#دير الأسد
#فيرويس كورونا
#عملية قيصرية
#مستجدات كورونا

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