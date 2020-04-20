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دير حنا: وفاة مُسن مصاب بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 21:23

دير حنا: وفاة مُسن مصاب بفيروس كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

توفي مُسن من بلدة دير حنا في منطقة الجليل متأثرة بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات جائحة كورونا في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني إلى أربع حالات.

والمتوفى هو عزيز سكر، وعُلم أنه كان يعاني من أمراض مزمنة صعبة، حيث تعرض لسكتة قلبية وجلطة دماغية خلال الأيام الماضية، وطرأ تدهور على حالته الصحية منذ نحو أربعة أيام.

وتخضع أسرة المتوفى للحجر الصحي، حيث خالط معظم أفرادها الضحية قبل تشخيص إصابته بكورونا، الليلة الماضية. فيما رجّحت العائلة أن الضحية تلقى العدوى خلال تواجده في قسم الطوارئ في المستشفى.

وسجلت دير حنا حتى هذه الساعة 11 إصابة بفيروس "كوفيد 19"، وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الإثنين.

ووصل عدد الإصابات في البلدات العربية بفيروس كورونا المستجد لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات أمس، الأحد (لا يشمل المدن المختلطة).

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 31,259 فحصا مع زيادة في عدد الفحوصات قُدّر بـ4,105 ولتشكل زيادة بنسبة 15% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات في قرية دير الأسد بلغ 99 وفي مدينة أم الفحم 59 وفي مدينة رهط 42. كما شهدت عدة بلدات عربية أخرى تسجيل حالات جديدة بالإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد المرضى المؤكدين الذين تم تشخيصهم حتى اليوم في البلدات التي يسكن بها أقل من 5 آلاف مواطن، بلغ 20 إصابة فيما بلغ عدد المتعافين 10.


#دير حنا
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#عزيز سكر

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