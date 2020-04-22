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اعتقال فلسطيني بادعاء إضرام النار بمبنى بلدية الاحتلال في القدس

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 19:35

اعتقال فلسطيني بادعاء إضرام النار بمبنى بلدية الاحتلال في القدس
صورة تُظهر مستوطنة "غيلو" جنوب غرب القدس المحتلة (للتوضيح - أ ف ب)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا مقدسيًا في الأربعينيات من عمره تواجد في محيط بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع اندلاع حريق في مبنى البلدية، اليوم الأبعاء.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب صدر عنها، أن الاعتقال جاء في أعقاب الاشتباه "بإقدامه على إشعال الحريق"، فيما ذكر بيان الشرطة أنه تم اقتياد المعتقل للتحقيق.

واندلع حريق في الطابق الأول من مبنى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، مساء اليوم، حيث عمل ثمانية طواقم إنقاذ على إخماد النيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") عن أعضاء في بلدية القدس قولهم إنه تم العثور على زجاجات حارقة في مبنى البلدية.

ووصفت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي الحريق بـ"الهائل والضخم". علما بأنه لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات كما أن ظروف اندلاع الحريق لم تتضح بعد.

وأفادت القناة بأنه تم إخلاء المبنى من جميع موظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي مع اندلاع الحريق. وأضافت أن الحريق طاول مبنى مجاور، فيما أجرت طواقم الإنقاذ عملية بحث للتأكد من عدم وجود عالقين.

وأعلنت طواقم الإنقاذ الإسرائيلية، في بيان مقتضب، أنها نجحت في السيطرة على مركز الحريق، وأوضحت أن المبنى لا يزال محاطا بدخان كثيف.


#القدس المحتلة
#البلدية الإسرائيلية
#اندلاع حريق

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