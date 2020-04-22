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ريشون لتسيون: لا إصابات بانهيار مبنى صدمته رافعة

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 10:04

ريشون لتسيون: لا إصابات بانهيار مبنى صدمته رافعة
من موقع الحادث، اليوم
عرب ٤٨

تسبب اصطدام رافعة بمبنى في ورشة بناء في مدينة ريشون لتسيون، صباح اليوم الأربعاء، بانهيار مبنى. وهرعت قوات إنقاذ إلى الموقع، القريب من متجر "إيكيا"، وقالت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه التخوف الأولي هو من وجود عالقين في المكان، ويتم إجراء عمليات بحث عنهم.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إنه لم تصلها بلاغات عن إصابات، فيما قالت "نجمة داود الحمراء" إن "العمال الذين تواجدوا في المبنى خرجوا من دون إصابات ولم يتم العثور على مصابين".

وقالت خدمة الإطفاء إن عمليات بحث أولية في الورشة أسفرت عن عدم العثور على عالقين، لكن عمليات البحث مستمرة خشية وجود عالقين.


#ريشون لتسيون
#رافعة
#ورشة بنناء

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