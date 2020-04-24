كورونا: 145 إصابة في دير الأسد و73 في أم الفحم و47 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

يُستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، أنه طرأ ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة فإن عدد المصابين ارتفع إلى 145 إصابة في دير الأسد و73 في أم الفحم و47 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة.

الهيئة العربية للطوارئ: تواصل الارتفاع في الطيبة وعدد المصابين العرب بلغ 759

أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين بفيروس الكورونا في البلدات العربية، لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، بلغ 759 مصابا بزيادة 36 حالة في اليوم الأخير، وبارتفاع يقدر بـ5% مقارنة بيوم أمس.

وبلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 33,605 بارتفاع بنحو 1,641 فحصا وبزيادة 5%.

ويقدر مجمل عدد الفحوصات في إسرائيل بـ289,258 فحصا لتتشكل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي 11.6% من مجمل الفحوصات.

وبلغ عدد المصابين في دير الأسد 145 إذ سجلت 13 حالة جديدة في اليوم الأخير، ووصل عدد المصابين في أم الفحم إلى 73 إصابة مع تسجيل حالة واحدة إضافية، كما ارتفع عدد الإصابات في مدينة الطيبة إلى 42 حالة مع تسجيل 8 إصابات جديدة.

وبقي عدد المصابين في رهط 47 حالة، جسر الزرقاء 43، دبورية 29 حالة، جت المثلث 23 حالة، البعنة 22 حالة، باقة الغربية 20 والناصرة 19 حالة دون تغيير.

ومن حيث كثافة تفشي الكورونا ارتفع معدل الإصابة في دير الأسد لتبلغ 1,141 حالة لكل 100 ألف تليها البقيعة 256 والبعنة 251 ومن ثم جسر الزرقاء بـ210 .كما سجلت قرية شعب ارتفاعًا بـ4 حالات لتصل 8 مصابين.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الإجمالية في المجتمع العربي إلى 55.3 مصابا لكل 100 ألف مقارنة بـ169 في المجتمع الإسرائيلي. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 2,334 فحصا لكل 100 ألف مواطن مقارنة بـ 3,291 في المجتمع الإسرائيلي.

البلدات العربية:

ننشر فيما يلي الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية بالبلاد، فيما بلغ عدد المصابين في البلدات التي يقطنها أقل من 5 آلاف نسمة 18 إصابة وعدد المتعافين 11 لغاية صباح اليوم، وفقا لوزارة الصحة.

دير الأسد: الإصابات - 145، عدد المتعافين - 3

أم الفحم: الإصابات - 73، عدد المتعافين – 17

رهط: الإصابات - 47، عدد المتعافين - 12

جسر الزرقاء: الإصابات - 43، عدد المتعافين - 12

الطيبة: الإصابات - 42، عدد المتعافين – 4

دبورية: الإصابات - 29، عدد المتعافين - 17

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 9

البعنة: الإصابات - 22، عدد المتعافين - 1

باقة الغربية: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 10

الناصرة: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 7

طمرة: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 10

كفر قاسم: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 5

البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 0

سخنين: الإصابات - 12، عدد المتعافين – 5

جلجولية: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 2

دير حنا: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 7

الفريديس: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 1

شبلي أم الغنم: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 3

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 5

إكسال: الإصابات - 8، عدد المتعافين – 3

كفر كنا: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 2

شعب: الإصابات – 8، عدد المتعافين – 0

الطيرة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 2

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 6

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

عيلبون: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 4

نحف: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 1

مجد الكروم: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 0

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 3

قلنسوة: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

عين ماهل: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 2

عرعرة النقب: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

يافة الناصرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 4

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 0

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 2

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 2

كابول: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 0

أبو سنان: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 0

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 3

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين – 3

حورة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

البعينة نجيدات: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

عيلوط: الإصابات – 2، عدد المتعافين – 1

اللقية: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

أبو غوش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

يانوح جث: الإصابات – 1، عدد المتعافين – 0

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

يركا: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 3136، عدد المتعافين - 738

تل أبيب ويافا: الإصابات - 492، عدد المتعافين - 290

حيفا: الإصابات - 149، عدد المتعافين - 62

نوف هجليل: الإصابات - 31، عدد المتعافين - 17

اللد: الإصابات - 85، عدد المتعافين - 42

الرملة: الإصابات - 57، عدد المتعافين - 28

عكا: الإصابات - 22، عدد المتعافين - 7

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 9

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1