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قلنسوة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 19:55

قلنسوة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار
من مكان جريمة سابق في قلنسوة (أرشيفية)
عرب ٤٨

أصيب شاب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، في جريمة إطلاق نار وقعت بالتزامن مع موعد الإفطار، مساء اليوم السبت، في مدينة قلنسوة.

وعُلم أن الجريمة وقعت بالقرب من مدرسة "عمال"، حيث نقلت سيارة الإسعاف التابعة لأحد المراكز الطبية المحلية المصابين إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، لتلقي العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب تسعة أشخاص بجراح متفاوتة، من جراء إطلاق نار في الشارع الرئيسي بيافة الناصرة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع جائحة فيروس كورونا المستجد، علما بأن نهاية العام الماضي شهد حراكا جماهيريا واسعا ضد جرائم العنف وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.


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