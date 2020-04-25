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ليتسمان "يتخلى" عن وزارة الصحة مقابل البناء والإسكان

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 20:43

ليتسمان "يتخلى" عن وزارة الصحة مقابل البناء والإسكان
(أ ب)
عرب ٤٨

أخطر وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يتنازل عن الاحتفاظ لنفسه بحقيبة الصحة، في الحكومة المقبلة، مقابل أن توكل إليه وزارة البناء والإسكان، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت.

ولفت موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن فرص تولي ليتسمان حقيبة البناء والإسكان، ارتفعت خلال المفاوضات الائتلافية بين كتلة اليمين بزعامة نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، في ظل إصرار الأخير على تولي معسكره للحقيبة والتأثير على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا.



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