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9 مصابين بإطلاق نار في الناصرة

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 13:13

9 مصابين بإطلاق نار في الناصرة
من المكان العام الماضي عن مقتل الفنان زهر
عرب ٤٨

أصيب تسعة أشخاص بجراح متفاوتة، اليوم، السبت، جراء إطلاق نار في شارع بولس السادس بالناصرة

وبحسب شهود عيان لـ"عرب ٤٨"، فإنّ سيارة مارّة أطلقت كميات كبيرة من الرصاص على مخبز، ما أدى إلى إصابة الموجودين فيه.

وهو المخبر ذاته الذي قتل فيه، العام الماضي، الفنان توفيق الزهر.

وجاءت الإصابات على النحو الآتي: مصابان بجراح خطيرة ومصابان بجراح متوسطة نقلوا جميعًا إلى المشفى الإنجليزي، و5 مصابين بجراح طفيفة نقلوا إلى المشفى الإيطالي في المدينة.

والعام الماضي، أسفرت جريمة مشابهة في المخبز عن مقتل الفنان توفيق الزّهر، وهو في الخمسينيات من عمره.

وبحسب المعلومات المتوفرة، حينها، فإن ملثما أطلق عيارات نارية صوب محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، ما أدى إلى إصابة شخصين، توفي أحدهما بعد فترة وجيزة على إثر إصابته بجروح حرجة.

وأشارت معلومات أولية إلى أن القتيل زهر، لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق الرصاص كان محض صدفة.

وأدت جريمة قتل زهر إلى غاضب عارم في الناصرة، وإلى مشاركة حاشدة في جنازته التي شهدت عرضًا لأعماله الفنية.


#الناصرة
#يافة الناصرة
#إطلاق نار

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