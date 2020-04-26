  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 495

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 17:05

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 495
تعقيم معدات العمّال الفلسطينيين لدى عودتهم إلى بلدة نعلين، في محافظة رام الله والبيرة (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبقى الحصيلة الإجمالية للإصابات بـ"كوفيد 19" في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة وقطاع غزة 495 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مُستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أن عدد الإصابات موزعة على النحو الآتي: 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة، و122 في ضواحي القدس.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 397، منها 74% للعمال، و9 من الكادر الطبي، مؤكدة أن جميع الإصابات بحالة مستقرة. وأضافت أن 4 حالات فقط من المصابين تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، كما تم تركيب 10 أجهزة تنفس جديدة، وبانتظار وصول عدد إضافي.

وشددت كيلة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقاية العامة، وضرورة ارتداء الكمامات خاصة عند الخروج من المنزل، داعية كبار السن والمرضى إلى عدم الخروج من المنزل والتوجه إلى المجال التجارية، وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المطهرات باستمرار.

ودعت إلى الالتزام بالحجر المنزلي لكافة الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، وضرورة الإبلاغ عن كل شخص يخالف الحجر المنزلي.

بدوره، شدد المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، على أن أهالي شعفاط والأحياء في المدينة المقدسة يتعرضون إلى الإهمال المتعمد من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الحكومة تراهن على المؤسسات المقدسية الوطنية والشعبية لتقديم الخدمات والمساندة لأهلنا في القدس المحتلة.


#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#محي كيلة
#إبراهيم ملحم

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نابلس: رجل يخلع أبواب مسجد "الأنبياء" لفتحه رغم الإغلاق بسبب كورونا
نابلس: رجل يخلع أبواب مسجد "الأنبياء" لفتحه رغم الإغلاق بسبب كورونا

2020-04-26

سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم
سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

2020-04-26

اعتقالات بالقدس والخليل واعتداءات للمستوطنين ببيت لحم
اعتقالات بالقدس والخليل واعتداءات للمستوطنين ببيت لحم

2020-04-26

الأكثر قراءة

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

2020-04-25
ملف فساد جديد ضد نتنياهو

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

2020-04-25
الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

2020-04-25
النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

2020-04-25
#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

2020-04-25