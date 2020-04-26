الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 495

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبقى الحصيلة الإجمالية للإصابات بـ"كوفيد 19" في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة وقطاع غزة 495 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مُستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أن عدد الإصابات موزعة على النحو الآتي: 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة، و122 في ضواحي القدس.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 397، منها 74% للعمال، و9 من الكادر الطبي، مؤكدة أن جميع الإصابات بحالة مستقرة. وأضافت أن 4 حالات فقط من المصابين تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، كما تم تركيب 10 أجهزة تنفس جديدة، وبانتظار وصول عدد إضافي.

وشددت كيلة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقاية العامة، وضرورة ارتداء الكمامات خاصة عند الخروج من المنزل، داعية كبار السن والمرضى إلى عدم الخروج من المنزل والتوجه إلى المجال التجارية، وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المطهرات باستمرار.

ودعت إلى الالتزام بالحجر المنزلي لكافة الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، وضرورة الإبلاغ عن كل شخص يخالف الحجر المنزلي.

بدوره، شدد المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، على أن أهالي شعفاط والأحياء في المدينة المقدسة يتعرضون إلى الإهمال المتعمد من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الحكومة تراهن على المؤسسات المقدسية الوطنية والشعبية لتقديم الخدمات والمساندة لأهلنا في القدس المحتلة.