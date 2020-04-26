العليا الإسرائيلية تشترط سن قانون يتيح للشاباك مواصلة تعقب المواطنين

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، بضرورة سن تشريع خلال الأسبوع الجاري، يتيح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بتعقب المواطنين بموجب أنظمة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء قرار المحكمة خلال النظر في الالتماس المقدم من المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ضد منح الحكومة صلاحيات موسعة لجهاز الأمن العام (شاباك) تتيح له مراقبة وتعقب المواطمنين من خلال الهواتف والوسائل الرقمية الأخرى.

وينص قرار المحكمة أن الشاباك لن يتمكن بدءًا من يوم الخميس المقبل، من تعقب المواطنين بذريعة المساعدة في مواجهة فيروس كورونا، دون سن تشريع في الكنيست، يتيح ذلك.

وطالب الالتماس بإلغاء قرار الحكومة الذي يسمح للشاباك بمراقبة وتعقب الهواتف الخليوية، بسبب عدم وجود صلاحية تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، وبشكل مخالف لقانون "الشاباك"، ناهيك عن انتهاك القرار لحقوق الإنسان الأساسية بشكل واسع.

وتسمح أنظمة الطوارئ للشاباك تعقب مصابي فيروس كورونا المستجد، وجمع بيانات رصد موقع جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين صحيا، دون الحاجة إلى أمر قضائي؛ وذلك بادعاء "تسهيل عمليات الاستقصاء الوبائي (تحديد خارطة تحرك ناقلي الفيروس)، وتقصير الإجراء والوصول بأكبر قدر ممكن من الدقة إلى الأشخاص الذين خالطوا مريض كورونا".