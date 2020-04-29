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وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 23:31

وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة
عرب ٤٨

أُصيب ثلاثة أشخاص، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، في جريمة إطلاق نار، في جريمة ارتُكِبت في شارع وادي عارة الرئيسي، مقابل مركز الشرطة.

وعُلم أن حالة أحد المُصابين، خطيرة، فيما تعرّض الآخرون لإصابات متوسطة، وتمّ نقلُهم جميعا لاستكمال العلاج في المشافي.

وجاء في التفاصيل أن المُصابين، شبانٌ من أم الفحم ومنطقة الجنوب، غير أن دوافع الجريمة، أو خلفيتها، لم تتضح بعد.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إنها شرعت بالتحقيق حول الجريمة، ولم يُبلَغ عن اعتقال أي مُشتبه بهم.

وتشهد البلدات والمدن العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.


#جريمة إطلاق نار
#شارع وادي عارة الرئيسي
#مركز الشرطة
#شبانٌ من أم الفحم

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