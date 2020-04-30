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وفيات كورونا ترتفع إلى 219

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 09:18

وفيات كورونا ترتفع إلى 219
منح الشاباك فترة أخرى للتجسس على المواطنين (أ.ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد جراء فيروس كورونا إلى 216 حالة، فيما صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على القرار الذي يمدد الفترة والصلاحيات لجهاز الأمن العام "الشاباك" بالتعقب والتجسس على المرضى بالفيروس.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات حيث سجلت 4 وفيات خلال الـ12 ساعة الأخيرة، فيما يواصل التراجع في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15870، غالبيتها إصابات وصفت بالطفيفة، فيما تماثل 8412 شخصا للشفاء.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فقد سجل انخفاض نسبة 5.2% بالإصابات التي وصفت بالطفيفة لتقف عند 7043 إصابة تخضع للحجر الصحي المنزلي والفندقي.

ولوحظ الانخفاض المتواصل بمعدل الإصابات والحالات المرضية للمصابين بواقع بين 2.5% إلى 7%، بينما سجل ارتفاع في الوفيات بنسبة 3.3%

ويرقد في مستشفيات البلاد 340 شخصا، بينهم 79 شخصا يخضعون للعلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة، و117 حالة شخصت على أنها خطيرة، بينما 85 شخصا بحالة حرجة ويخضعون للعلاج بربطهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونشرت المعطيات بالتزامن مع مصادقة لجنة الخارجية والأمن على القرار الذي يمدد الصلاحيات لجهاز "الشاباك" بالتجسس على مرضى كورونا حتى يوم الثلاثاء المقبل. كما أوصت اللجنة بزيادة التحقيقات والاختبارات الوبائية.

وقال رئيس اللجنة غابي أشكنازي "في حال قررت الحكومة أنها تشرعن الصلاحيات من خلال سن قانون، فإن القرار سينتهي". وأعقب الجلسة قرار المحكمة العليا الذي أدان الاستخدام المستمر لهذه التكنولوجيا في التشريع.

يذكر أن الحكومة مددت في الأسبوع الماضي استخدام مخزون معلومات حول المواطنين في البلاد من أجل مراقبة المرضى بفيروس كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، على أن يكون التمديد لمدة 7 أيام فقط.

ويأتي ذلك، في أعقاب قرار المحكمة العليا، من الأسبوع الماضي، بأن أمام الحكومة إمكانيتين، وضع بديل للوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الشاباك أو البدء بإجراء تشريعية لسن قانون ينظم استخدام قدرات الشاباك.


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