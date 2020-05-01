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إصابة شاب نصراويّ بجراح خطيرة بحادث انقلاب دراجة نارية

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 20:55

إصابة شاب نصراويّ بجراح خطيرة بحادث انقلاب دراجة نارية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بجراح خطيرة، في حادث طرق، بمدينة الناصرة، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن دراجةً نارية كان الشاب يقودها، قد انقلبت عند مدرج جبل القفزة في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في رأسه.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمُصاب، صم نقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وعُلِم أن الشاب كان؛ "تحت تأثير المخدر وموصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي"، ما يُشير إلى خطورة إصابته.

ولم يُعرف بعد، السبب الذي أدى إلى انقلاب الدراجة.

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 83 شخصا بينهم 31 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري، ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 107 ضحايا.

وشهدت البلاد على مدار الأسبوع الأخير، مصرع 6 مواطنين عرب متأثرين بجروحهم في حوادث طرق مأساوية، آخرها بالقرب من مدينة الرملة، الليلة الماضية.

وأسفر الحادث الأخير عن مصرع الشاب إبراهيم النصاصرة (24 عاما) من سكان حي "المحطة" في اللد، متأثرا بجروحه إثر اصطدام سيارته بعامود كهرباء.

وفي جديدة المكر، لقي الشاب إياد سمير واكد (20 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة خصوصية على مفرق البلدة أمس، الخميس.


#الناصرة
#جبل القفزة
#إصابة شاب
#جراح خطيرة

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