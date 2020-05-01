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عدد المتعافين الجدد أعلى من عدد المرضى الجدد في كورونا بالبلاد

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 09:32

عدد المتعافين الجدد أعلى من عدد المرضى الجدد في كورونا بالبلاد
(أ ب)
عرب ٤٨

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 223، صباح اليوم، الجمعة، أي بارتفاع حالة واحدة عن أمس فقط، في حين تراجع عن الحالات الخطرة إلى 105 وعدد الخاضعين إلى أجهزة تنفس اصطناعي إلى 83.

وبالنسب، تبلغ نسبة التراجع الإصابات الخطيرة 10.26٪ وفي المرضى الخاضعين لأجهزة تنفس اصطناعي بـ2.35٪.

كما انخفض عدد المصابين بحالات طفيفة إلى 6836، في حين ارتفع عدد المصابين بحالات متوسطة إلى 82.

ويخضع 332 للعلاج في المشافي، و1746 للعلاج في الفنادق و4138 للعلاج في منازلهم.

وبلغ عدد المتعافين الكلي إلى 8758، أي شفاء 346 منذ الأمس.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، الخميس، على تمديد صلاحيات جهاز "الشاباك" لتعقّب مرضى كورونا حتى يوم الثلاثاء المقبل، كما أوصت اللجنة بزيادة التحقيقات والاختبارات الوبائية.

وقال رئيس اللجنة، غابي أشكنازي، "في حال قررت الحكومة أن تشرعن الصلاحيات من خلال سن قانون، فإن القرار سينتهي"، وأعقب الجلسة قرار المحكمة العليا الذي أدان الاستخدام المستمر لهذه التكنولوجيا في التشريع.

يذكر أن الحكومة مددت في الأسبوع الماضي استخدام مخزون معلومات حول المواطنين في البلاد من أجل مراقبة المرضى بفيروس كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، على أن يكون التمديد لمدة 7 أيام فقط.

ويأتي ذلك، في أعقاب قرار المحكمة العليا، من الأسبوع الماضي، بأن أمام الحكومة إمكانيتين، وضع بديل للوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الشاباك أو البدء بإجراء تشريعية لسن قانون ينظم استخدام قدرات الشاباك.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#وفيات كورونا

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