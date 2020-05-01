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هجوم إسرائيلي ثانٍ على سورية خلال ساعات

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 10:51

هجوم إسرائيلي ثانٍ على سورية خلال ساعات
من المكان (جودة الصورة من المصدرة)
عرب ٤٨

أدّى هجوم على موقع عسكري تابع للنظام السوري، صباح اليوم، الجمعة، إلى انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان ولتساقط قذائف في محيطه.

وبحسب محافظ حمص، طلال البرازي، أدّى الهجوم إلى إصابة "عدد من المدنيّين المارّة"، دون أن يعلن التلفزيون الرسمي من يقف وراء الهجوم.

بينما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنّ الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي إسرائيلي جديد، "استهدف مستودعًا للذخيرة والصواريخ تابعا لـ’حزب الله’ اللبناني"، وذكر المرصد أن الموقع المستهدف يقع ضمن معسكر "الحسن بن الهيثم" الواقع على طريق تدمر - حمص.

وذكر المرصد أنّ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري حاولت التصدّي للاستهداف الجديد.

والليلة الماضية، ذكرت مصادر إيرانيّة أن قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع في القنيطرة السورية، قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة.

ووفقًا لما ذكرت قناة "العالم" الإيرانيّة الناطقة بالعربيّة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي أطلق من الجولان المحتلّ "5 صواريخ باتجاه مواقع عدّة"، ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها داخل القنيطرة وفي منطقة تل أحمر.

وذكرت القناة أنّ الأضرار ماديّة، فيما ذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أنّ مروحيّات إسرائيليّة اعتدت "بعدة صواريخ من أجواء الجولان المحتل على أهداف في المنطقة الجنوبية واقتصرت الأضرار على الماديات".


#حمص
#سورية
#إيران
#روسيا

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