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تمديد موعد إغلاق الحوانيت للساعة 19:30 حتى 10 أيار

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 13:12

تمديد موعد إغلاق الحوانيت للساعة 19:30 حتى 10 أيار
شارع أم الفحم الرئيس مكتظ بالمحال التجارية (أرشيفية)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة أنه تم تمديد موعد ساعة إغلاق الحوانيت والمصالح التجارية في البلدات التي غالبية سكانها من المسلمين إلى الساعة 19:30 بدلًا من الساعة 18:00 لغاية يوم 10 أيار/ مايو الجاري، وفقا لأنظمة الطوارئ.

وأعلنت وزارة المواصلات، اليوم، أن مكاتب الترخيص اللوائية في جميع أنحاء البلاد ستستأنف، وذلك بعد أن تم إغلاقها لعدة أسابيع بسبب أزمة الكورونا. وعليه ستفتح المكاتب في كل من القدس وحيفا وحولون وبئر السبع. ويأتي ذلك في إطار تخفيف إجراءات الإغلاق.

ومما يذكر أن وزارة المالية الإسرائيلية تقدّر بأن معدلات البطالة في البلاد ستتراوح بين 10% إلى 12%، حتى بعد فتح سوق العمل ورفع التقييدات على الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، علما أن معدل البطالة لشهر أيار/ مايو الجاري بلغ 27.4%.


#كورونا
#بلدات عربية
#فيروس كورونا
#أنظمة الطوارئ

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