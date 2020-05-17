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إصابة شخص تسلل إلى مزارع شبعا بنيران الجيش الإسرائيلي

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 15:06

إصابة شخص تسلل إلى مزارع شبعا بنيران الجيش الإسرائيلي
دورية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان
عرب ٤٨

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار اليوم، الأحد، على شخص تسلل من الأراضي اللبنانية إلى منطقة مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل، وأن هذا الشخص أصيب بجروح وتم تقديم علاج ميداني له، ثم نقله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال كمين عادي في مزارع شبعا، لاحظت قوة من الجيش الإسرائيلي مشتبها تجاوز الخط الحدودي من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. وأصيب المشتبه بنيران قوات الجيش الإسرائيلي وتم إخلاؤه بمروحية إلى مستشفى في إسرائيل، ويجري التحقيق في الحدث".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه لا يوجد جدار في المنطقة التي وقع فيها الحدث، وأنه يتجول فيها أحيانا رعاة أغنام من منطقة مزارع شبعا. ويوقف الجيش الإسرائيلي أحيانا مواطنين لبنانيين يقتربون من المكان، للاشتباه بأنهم يجمعون معلومات استخبارية، وأنه توجد في المكان علامات على براميل زرقاء اللون بادعا أنها تشكل علامة على الحدود.



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