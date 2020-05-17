الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتواصل بذلك حالة التباطؤ على وتيرة انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 16617 مريضًا، من بينهم 272 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 1.5%، بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن "هناك 37 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة و55 بالخطيرة، من بينهم 44 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، في انخفاض قياسي بنسبة 12% منذ أمس، السبت.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ 12942، بعد تعافي 76 مريضا في الساعات الـ24 الأخيرة، في ارتفاع وصل إلى 0.6%، ليستقر عدد المرضى حاليا (الإصابات النشطة)، عند 3403 أشخاص.

وأشارت إلى أن 177 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة تتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3226 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

ومع انخفاض عدد المرضى وتباطؤ تفشي الوباء، وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، على تبكير فتح المطاعم، التي قد تفتح أبوابها أمام الزبائن خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا فتحها في نهاية الشهر الحالي.

وقطاع المطاعم هو أكثر القطاعات تضررا بسبب استمرار إغلاقها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وحسب خطة وزارة الصحة، فإنه سيتم إلزام المطاعم بإبعاد طاولة عن أخرى ما بين 1.5 متر إلى مترين، وقياس درجة حرارة رواد المطعم لدى دخولهم، ومطالبتهم بطلب مكان مسبقا وقبل حضورهم إلى المطعم.

وبعد بدء إجراءات الخروج من حالة الإغلاق في البلاد، نظم أصحاب المطاعم احتجاجات بسبب بقاء مصالحهم مغلقة، وطالبوا بالعودة إلى العمل واستقبال الزبائن في المطاعم، بعدما عمل قسم من المطاعم من خلال إخراج الوجبات إلى بيوت الزبائن أو حضور الزبائن لأخذ الوجبات، وحظر الجلوس في المطاعم. وبين الاحتجاجات، درس أصحاب المطاعم إعادة فتح مصالحهم من دون مصادقة وزارة الصحة.

وأوضحت مصادر في فرع المطاعم أن إعادة فتح المطاعم قبل نهاية الشهر الحالي بالغ الأهمية، لأنه في نهاية الشهر الجاري ستنتهي فترة الإجازة بدون راتب، التي أخرج إليها آلاف العاملين في هذا القطاع وسيستحقون للفصل من العمل والحصول على مخصصات بطالة لستة أشهر، ما يعني أنه في حال إرجاء فتح المطاعم إلى الشهر المقبل فإنه لن يكون هناك عمالا للعمل في المطاعم.