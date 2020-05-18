السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يضغط لتنفيذ مخطط "الضم" قبل الانتخابات الأميركية

ذكر تقرير صحافي أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون ديرمر، يمارس ضغوطا على مسؤولين في البيت الأبيض، في محاولة لإقناعهم بـ"ضرورة" تنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية، بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ولفت التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، إلى أن ديرمر يقود خلال الأسابيع الماضية، حملة لإقناع المسؤولين في البيت الأبيض ونواب في الكونغرس وأعضاء في مجلس الشيوخ عن الحرب الجمهوري، بالإضافة إلى الصحفيين وقادة الرأي العام في الولايات المتحدة، بـ"ضرورة الإسراع بتنفيذ مخطط الضم".