"نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم"

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتهمه من خلالها بنصب حاجز وهمي في الضفة الغربية وتوقيف مركبة فلسطينية واعتقال 3 أشخاص كانوا على متنها، وسرقة السيارة منهم.

وشملت لائحة الاتهام ضد الجندي الذي يخدم كقائد صف برتبة رقيب في لواء "غفعاتي" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وأشارت إلى أن الواقعة حصلت في آذار/ مارس الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام أن الجندي نصب حاجزًا وهميًا وأوقف مركبة فلسطينية أقلت ثلاثة مواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وبعد أن عرض عليهم ورقة ادعى أنها وثيقة تؤكد أن الحاجز "رسمي" للجيش الإسرائيلي، هددهم بسلاحه العسكري وكبلهم وسرق مركبتهم الخاصة، وبعد قضاء احتياجاته الشخصية بواسطتها تركها على جانب إحدى الطرق في الضفة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجندي اعتقل منذ أسبوعين، وعند تقديم لائحة الاتهام بحقه اليوم، طالبت النيابة العسكرية بتمدد اعتقاله لحين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، ليتم تمديد اعتقاله في هذه المرحلة حتى الـ24 من أيار/ مايو الجاري.