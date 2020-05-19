  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: مصرع شاب في حادث اصطدام سيارة بجمل

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 21:31

النقب: مصرع شاب في حادث اصطدام سيارة بجمل
من مكان الحادث
عرب ٤٨

لقي شاب عربي في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 222 بالقرب من بلدة بير هداج في منطقة النقب، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بجمل، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة متأثرا بجروحه الخطيرة كما عن نفوق الجمل في المكان.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، إذ عثر على سائق السيارة وهو فاقد للوعي ودون تنفس، وقد أقر وفاته في المكان بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 101 بينهم 36 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 124 ضحية.

349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#النقب
#حادث طرق
#بير هداج

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة: إسقاط شبهة إطلاق النار على دورية الشرطة للمعتقلين
الطيرة: إسقاط شبهة إطلاق النار على دورية الشرطة للمعتقلين

2020-05-19

كورونا: خسارة 450 مليون شيكل لقطاع القاعات والأفراح العربية
كورونا: خسارة 450 مليون شيكل لقطاع القاعات والأفراح العربية

2020-05-19

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟
عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟

2020-05-19

الأكثر قراءة

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

2020-05-18

"نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم"

2020-05-18
حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

2020-05-18
المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

2020-05-18
تظاهرة قبالة مستشفى

تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجا على إعدام يونس

2020-05-18