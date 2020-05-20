"البيت اليهودي" برئاسة بيرتس ينضم لحكومة نتنياهو - غانتس

أعلن حزب "البيت اليهودي"، أحد مكونات تحالف أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، مساء اليوم الأربعاء، عن انضمامه إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد تأييد 68% من أعضاء الحزب هذا القرار، في انتخابات داخلية سرية أجريت خلال الأيام الماضية.
يتبع..
أعلن حزب "البيت اليهودي"، أحد مكونات تحالف أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، مساء اليوم الأربعاء، عن انضمامه إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد تأييد 68% من أعضاء الحزب هذا القرار، في انتخابات داخلية سرية أجريت خلال الأيام الماضية.
يتبع..
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