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إخلاء منازل إثر شبوب حريق في المغار

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 12:26

إخلاء منازل إثر شبوب حريق في المغار
المغار، اليوم
عرب ٤٨

أخليت عدة منازل في قرية المغار إثر شبوب حريق بفعل الحر الشديد في منطقة محاذية للمنازل المأهولة، ظهر اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "حريقا هائلا اندلع في منطقة أشواك وعرية بين المنازل في البلدة، وعملت طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ بمساندة طائرات على منع انتشار الحريق ووصول ألسنة النار إلى المنازل".

ووفقا للشرطة فإنه تم إخلاء 5 منازل قريبة من منطقة الحريق. وطلبت من المواطنين الذين يسكنون قريبا من مكان موقع النار إغلاق النوافذ، وعدم الوصول إلى مكان الحريق.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حرائق
#المغار
#موجة الحر
#إخلاء منازل

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