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شجار رهط: إصابة شاب طعنًا والشرطة تُفرّق متجمهرين بقنابل صوتيّة

تاريخ النشر: 22/05/2020 - 23:13

شجار رهط: إصابة شاب طعنًا والشرطة تُفرّق متجمهرين بقنابل صوتيّة
قرب المكان
عرب ٤٨

أُصيب شاب مساء يوم الجمعة، بجراحٍ إثر تعرّضه للطعن من قِبل شبانٍ تواجدوا في السوق البلدي في مدينة رهط، حيث نشب شجار عنيف، استخدمت الشرطة القنابل الصوتيّة لتفريق متجمهرينَ عقِبَه.

وجاء في التفاصيل أن الشاب من منطقة عرعرة النقب، وقد تعرّض لإصابةٍ بين طفيفة ومتوسطة، وأنه اعتُدي عليه حينما كان داخل مركبته.

السيارة التي استقلها الشاب

وعُلِم أن خلفية الشجار، هي اشتباهُ شبانٍ من المدينة، بقيامِ آخرين من خارجها؛ بتصوير فتيات في المدينة دون إذنهن.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، وقدّم العلاج الطبيّ للمُصاب ونقلته لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

واستنكر أهالٍ من المدينة ما جرى، وأبدوا استياءهم ولا سيّما أن أحداث عنف، وظواهرَ منبوذة كالسياقة المتهورة، باتت تتكرر في الفترة الأخيرة في المدينة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#رهط
#شجار
#إصابة شاب
#سوق رهط
#جريمة طعن

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