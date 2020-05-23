عرعرة النقب: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

أصيب شاب (25 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق النار، في عرعرة النقب، مساء اليوم، السبت.

وفي بيان صدر عن الطواقم الطبية، جاء أن المصاب وصل ذاتيًا إلى عيادة محلية في عرعرة النقب، عقب إصابته بعيار ناري.

وأضافت أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله وهو يعاني من جروح متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، موضحة أنها كان في حالة وعي كاملة.

بدورها، ذكرت الشرطة أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة إثر تعرضهما للقذف بالحجارة والمفرقعات النارية، عند وصولهما مكان إطلاق النار في عرعرة النقب.

وفي سياق متصل، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن شجارا اندلع في السوق المحلي في مدينة رهط بمنطقة النقب، ما أسفر عن إصابة شاب احتاج إلى تلقي علاج طبي.

وأضافت الشرطة أنها وصلت إلى المكان "وفضت الشجار عبر تدابير التفريق".

والإثنين الماضي، شهد المجتمع العربي جريمتي قتل خلال أقل من 12 ساعة، حيث قتل الشاب صالح فوزي جربان (26 عاما) من قرية جسر الزرقاء بجريمة إطلاق نار في بلدة حريش، وعبد الرحيم شلباية (60 عاما)، من قلنسوة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة. ولم يتم حتى الآن اعتقال مشتبهين بارتكاب الجريمة.

28 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 28 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة اليوم في حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء، بجريمة إطلاق نار، قبيل فجر اليوم، الإثنين.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.