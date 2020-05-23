  2. محليات
  3. أخبار محلية

عرعرة النقب: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 17:44

عرعرة النقب: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار
من الأرشيف (توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شاب (25 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق النار، في عرعرة النقب، مساء اليوم، السبت.

وفي بيان صدر عن الطواقم الطبية، جاء أن المصاب وصل ذاتيًا إلى عيادة محلية في عرعرة النقب، عقب إصابته بعيار ناري.

وأضافت أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله وهو يعاني من جروح متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، موضحة أنها كان في حالة وعي كاملة.

بدورها، ذكرت الشرطة أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة إثر تعرضهما للقذف بالحجارة والمفرقعات النارية، عند وصولهما مكان إطلاق النار في عرعرة النقب.

وفي سياق متصل، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن شجارا اندلع في السوق المحلي في مدينة رهط بمنطقة النقب، ما أسفر عن إصابة شاب احتاج إلى تلقي علاج طبي.

وأضافت الشرطة أنها وصلت إلى المكان "وفضت الشجار عبر تدابير التفريق".

والإثنين الماضي، شهد المجتمع العربي جريمتي قتل خلال أقل من 12 ساعة، حيث قتل الشاب صالح فوزي جربان (26 عاما) من قرية جسر الزرقاء بجريمة إطلاق نار في بلدة حريش، وعبد الرحيم شلباية (60 عاما)، من قلنسوة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة. ولم يتم حتى الآن اعتقال مشتبهين بارتكاب الجريمة.

28 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 28 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة اليوم في حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء، بجريمة إطلاق نار، قبيل فجر اليوم، الإثنين.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#عرعرة النقب
#إطلاق نار
#عرعرة النقب
#رهط

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشرطة: لا قرار بإغلاق عكا واتفاق على تعطيل الفعاليات المائية
الشرطة: لا قرار بإغلاق عكا واتفاق على تعطيل الفعاليات المائية

2020-05-23

حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد
حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد

2020-05-23

مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم
مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم

2020-05-23

الأكثر قراءة

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

2020-05-22
ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

2020-05-22
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-22
خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

2020-05-22
نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران...

نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران... "نعرف كيف نستعدّ للتهديدات وبكل الوسائل"

2020-05-22