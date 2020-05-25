القدس: إصابة شاب برصاص الاحتلال بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها على شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، الإثنين.

وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى نقل رواية الأجهزة الأمنية بأن شابًا من أحياء مدينة القدس المحتلة ركض صارخًا باتجاه عناصر من شرطة الاحتلال في محاولة لتنفيذ عملية طعن.

وادعت أن عناصر الاحتلال حاولوا توقيف الشاب الفلسطيني بواسطة غاز الفلفل، لكن استمر بـ"الاندفاع" نحو قوة الاحتلال، ليطلق عليه عناصرها الرصاص الحي.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة.