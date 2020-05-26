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مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 20:26

مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا
ضحيّة جريمة الثلاثاء يوسف حصارمة
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

قتل رجل عربي (60 عامًا) مساء الثلاثاء، إثر جريمة إطلاق نار في معلوت ترشيحا.

والضحية هو يوسف محمّد حصارمة، من قرية البعنة في الشاغور، ويسكن في ترشيحا منذ سنوات، إثر جرائم عنف في قريته الأولى.

ومنذ كانون أول/ديسمبر الماضي شهدت البعنة 4 جرائم قتل، راح ضحّيتها جمال علي رشيد حصارمة (60 عامًا) وقتل في 27/12/2019، وإبراهيم حصارمة وقتل في 06/12/2019، ومحيي الدين بدران (33 عامًا) وقتل في آذار/مارس الماضي.

29 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 29 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#إطلاق نار
#عنف
#الشاغور
#ترشيحا
#البعنة

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