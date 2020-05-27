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البعنة: إعلان الحداد لثلاثة أيام إثر تفاقم العنف والجريمة

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 13:32

البعنة: إعلان الحداد لثلاثة أيام إثر تفاقم العنف والجريمة
جلسة طارئة في مجلس محلي البعنة، اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

عقدت بعد ظهر اليوم، الأربعاء، جلسة طارئة في مجلس محلي البعنة بحضور رئيس وأعضاء المجلس، في أعقاب تصاعد أحداث العنف وجرائم القتل بالبلدة.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى ما آلت إليه البلدة من أحداث عنف وجرائم قتل في الآونة الأخيرة، كما حملوا الشرطة المسؤولية في ظل تقاعسها بالحد من محاربة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدة خطوات احتجاجية، بينها الإعلان عن الحداد لمدة 3 أيام في البلدة يشمل الإضراب في المؤسسات والمدارس، الترتيب لتنظيم مظاهرة أمام مركز الشرطة في مجد الكروم، التنسيق لعقد اجتماع موسع بمشاركة نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لجنة المتابعة والأحزاب والأطر الفاعلة في الساحة المحلية، من أجل التباحث في سبل التصدي للعنف والجريمة.

هذا، وشهدت البعنة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي 4 جرائم قتل راح ضحيتها كل من إبراهيم أحمد حصارمة، جمال علي رشيد حصارمة، محيي الدين هشام بدران، وآخرهم ضحية جريمة الأمس، يوسف محمد حصارمة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#البعنة
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#يوسف حصارمة

البعنة: إعلان الحداد لثلاثة أيام إثر تفاقم العنف والجريمة

البعنة: إعلان الحداد لثلاثة أيام إثر تفاقم العنف والجريمة

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