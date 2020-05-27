الصحة الإسرائيلية: 41 حالة شفاء و24 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كشفت عن 24 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، لتصل حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 16793 من بينهم 281 حالة وفاة.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، أن عدد الإصابات النشطة انخفضت إلى 1942 حالة، من بينها 34 في حالة متوسطة، و41 في حالة خطيرة، تم وصل 38 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويستدل من المعطيات ارتفاع الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 15.2%، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" ظل مستقرًا عند الرقم 281، إذ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 14570 مصابًا، بعد تسجيل 41 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة بلغت 0.3%.

وأشارت الوزارة إلى أن 111 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 1831 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الثلاثاء، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 6606 فحوصات، فيما انخفضت اليوم إلى 4007 فحوصات.

ومع انخفاض عدد المرضى وتباطؤ تفشي الفيروس تواصل الوزارة الحكومية ذات الصلة بمنح التسهيلات ورفع المزيد القيود والعودة تدريجًا إلى الحياة الطبيعية، حيث صادقت الحكومة في ساعات متأخرة من الليل على المزيد من التسهيلات وإلغاء المزيد من إجراءات العزل.

وفتحت المطاعم والمقاهي والبارات وبرك السباحة والأماكن السياحيّة والقوارب العامّة، اليوم، أبوابها لاستقبال الزبائن، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، تحديد أماكن للوقوف في طوابير الانتظار، وضع الكمامات والحفاظ على وسائل الوقاية.

وصادقت الحكومة على تخفيف التقييدات المفروضة على التجمّعات في الأماكن المفتوحة، في المجمعات ومحلات العناية بالأجسام غير العلاجيّة، بالإضافة إلى تحديد لقواعد عامة في المطاعم والبارات بأن يكون عدد المتواجدين 85% من العدد المرخّص به للمصلحة.

أما في برك السباحة، فيجب أن تكون نسبة السابحين 1 لكل ستّة أمتار. كما تقرّر رفع عدد المشاركين في اجتماعات العمل إلى 50 شخصًا، بشرط الحفاظ على بعد مترين بين كل شخصين. ورفع عدد المسموح بسفرهم في سيارات الأجرة إلى راكبين، بالإضافة إلى السائق.

وفرضت الحكومة الإسرائيليّة عقوبة 2000 شيكل على كل صاحب مصلحة لا يلتزم بالقواعد، وعقوبة 5000 شيكل إن لم يلتزم أصحاب قاعات الأفراح.

قررت وزارة الصحة الإسرائيلية إعادة حركة القطارات في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل. كما قررت وزارة الصحة رفع نسبة إشغال الحافلات إلى 75%، أي رفع عدد المسافرين من 23 مسافرًا إلى 46، مع الحفاظ على خلو المقاعد الأولى.

ومن غير الواضح متى ستعود الخطوط الليلية وخطوط نهاية الأسبوع إلى العمل. بينما سترفع سيارات الأجرة أعداد من تقلهم إلى اثنين، على أن يجلسا في المقعد الخلفي.

كما قررت وزارة الصحة إعادة المسرحيات والنشاطات الثقافية داخل القاعات المغلقة، بدءًا من الرابع عشر من حزيران/ يونيو المقبل، على ألا يزيد استيعاب القاعات عن 75% من قدرة استيعابها الأساسية، على ألا يزيد عدد المشاركين عن 500.

ومن غير المعروف بعد إن كانت قاعات السينما ضمن الفعاليات الثقافية المشار إليها. ويشترط على المشاركين في هذه النشاطات وضع الأقنعة والحفاظ على قواعد السلامة والابتعاد الشخصي. إضافة إلى ذلك، تقرّر أن يكون بيع البطاقات عبر الإنترنت فقط، ولا يسمح بشرائها عند مداخل القاعات.