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مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 09:38

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة
ضحية الحادث ناصر محمود كيوان محاميد
عرب ٤٨

لقي سائق حافلة مصرعه في حادث طرق مروع على شارع رقم 65 بالقرب من مفرق قرية عرعرة، صباح اليوم الأربعاء.

وعلمنا أن ضحية الحادث هو ناصر محمود كيوان محاميد من مدينة أم الفحم.

وفي التفاصيل، وقع حادث طرق بين شاحنة وحافلة بالقرب من مفرق قرية عرعرة في شارع رقم 65 وادي عارة باتجاه الجنوب.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الحافلة، في الأربعينيات من العمر، على الفور.

وعملت طواقم إنقاذ على تخليص عالقين، كما حاولت طواقم طبية إنقاذ حياة السائق، لكن دون جدوى، واضطرت لإعلان وفاته في المكان.

وشهد الشارع تشويشات في حركة السير، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

36 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2020

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 106 أشخاص بينهم 36 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 126 ضحايا بينهم 37 عربيا.

349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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