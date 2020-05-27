  2. محليات
  3. أخبار محلية

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 12:02

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المجتمع العربي
(توضيحية)
عرب ٤٨

قالت الهيئة العربية للطوارئ إن مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 1,070 مصابا لغاية مساء أمس الثلاثاء، أي بزيادة 6 حالات خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع خلال الأسبوع الأخير 0.5%، وفي المقابل فقد ارتفع عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير في البلاد بـ98 حالة ليصل إلى 16,757، وليسجل ارتفاعا بنسبة 0.6% فقط.

كما بلغت نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في البلاد 6.4%.

ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد المتعافين العرب 884، إذ سجلت زيادة بـ181 متعاف خلال الأسبوع الأخير، لترتفع نسبة المتعافين من مجمل المصابين العرب إلى 82%، وبقي 181 حالة نشطة، في حين أن نسبة المتعافين في المجتمع الإسرائيلي قد بلغت 86% من مجمل المصابين، وبقي 2,018 حالة نشطة.

كما بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 66,104 بزيادة بلغت 2,290 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 3.5%.

ومما يذكر أن نسبة الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي من مجمل الفحوصات في البلاد (552,471) قد بلغت 12%. وبلغت نسبة الفحوصات لكل 100 ألف مواطن في المجتمع العربي 4,813 فحصا، في حين بلغت تلك النسبة في البلاد 6,006 فحوصا لكل ألف مواطن.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 77.4 مصابا لكل 100 ألف مواطن، في حين بلغت تلك النسبة في المجتمع الإسرائيلي 182.3 مصابا لكل 100 ألف مواطن.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كورونا
#فيروس كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ
#تعافوا من كورونا

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: حبس شاب 40 شهرا أدين بقتل قريبه
رهط: حبس شاب 40 شهرا أدين بقتل قريبه

2020-05-27

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة
مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

2020-05-27

استئناف التعليم بالمدارس بعد عطلة العيد وفتح المطاعم والمقاهي
استئناف التعليم بالمدارس بعد عطلة العيد وفتح المطاعم والمقاهي

2020-05-27

الأكثر قراءة

اليوم الثالث بحثًا عن أيمن صفية: رياحٌ قويّة ومخالفات للمتطوعين

اليوم الثالث بحثًا عن أيمن صفية: رياحٌ قويّة ومخالفات للمتطوعين

2020-05-26
إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

2020-05-26
فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

2020-05-26
مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

2020-05-26
نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

2020-05-26