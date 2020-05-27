6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المجتمع العربي

قالت الهيئة العربية للطوارئ إن مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 1,070 مصابا لغاية مساء أمس الثلاثاء، أي بزيادة 6 حالات خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع خلال الأسبوع الأخير 0.5%، وفي المقابل فقد ارتفع عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير في البلاد بـ98 حالة ليصل إلى 16,757، وليسجل ارتفاعا بنسبة 0.6% فقط.

كما بلغت نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في البلاد 6.4%.

ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد المتعافين العرب 884، إذ سجلت زيادة بـ181 متعاف خلال الأسبوع الأخير، لترتفع نسبة المتعافين من مجمل المصابين العرب إلى 82%، وبقي 181 حالة نشطة، في حين أن نسبة المتعافين في المجتمع الإسرائيلي قد بلغت 86% من مجمل المصابين، وبقي 2,018 حالة نشطة.

كما بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 66,104 بزيادة بلغت 2,290 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 3.5%.

ومما يذكر أن نسبة الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي من مجمل الفحوصات في البلاد (552,471) قد بلغت 12%. وبلغت نسبة الفحوصات لكل 100 ألف مواطن في المجتمع العربي 4,813 فحصا، في حين بلغت تلك النسبة في البلاد 6,006 فحوصا لكل ألف مواطن.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 77.4 مصابا لكل 100 ألف مواطن، في حين بلغت تلك النسبة في المجتمع الإسرائيلي 182.3 مصابا لكل 100 ألف مواطن.