السفارة الأميركية تحذر مواطنيها: "العنف قد يندلع دون سابق إنذار" بالضفة

حذرت السفارة الأميركية في القدس، اليوم الخميس، مواطنيها في إسرائيل، من اندلاع "أعمال عنف دون سابق إنذار" في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل.

ووجهت السفارة تحذيرها لمواطنيها الذين يستوطنون في الضفة المحتلة، أو الذين ينون السفر إلى مناطق في الضفة أو قطاع غزة المحاصر، وطالبتهم بالتحلي بـ"درجة عالية من اليقظة"، إثر قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ودعت السلطات الأميركية مواطنيها في إسرائيل، في بيان صدر عن السفارة في مدينة القدس المحتلة، بـ"الحفاظ على يقظة عالية واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني".

وجاء في بيان السفارة الأميركية أن المواقع التي قد تكون مستهدفة "تشمل المواقع السياحية، ومحطات النقل العام، ونقاط تفتيش، وأسواق، ومجمعات تسوق، ومرافق حكومية".

وأضافت "يجب على مواطني الولايات المتحدة النظر بعناية إلى المخاطر التي تهدد السلامة الشخصية عند التفكير في زيارة المواقع التي قد تكون وجهات محتملة" للعنف.

وتمنع الإدارة الأميركية موظفيها وأفراد أسرهم من السفر على مسؤوليتهم الشخصية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، باستثناء أجزاء من شارع 1 (القدس تل أبيب) و443 (شمال مستوطنة موديعين عيليت) و90 (المحاذي للأغوار).