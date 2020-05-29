  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يعلن إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية

تاريخ النشر: 29/05/2020 - 22:25

ترامب يعلن إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية
دونالد ترامب (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ينهي علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية، التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بالانحياز إلى الصين.

وقال ترامب أمام الصحافيين: "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال الى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".

وذكر ترامب أنه أمر بتحويل الأموال، التي كان من المخطط لتخصيصها لمنظمة الصحة العالمية وتبلغ نحو 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم.

وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأميركي اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية، في 19 أيار/ مايو، 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#منظمة الصحة
#ترامب
#الولايات المتحدة

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

احتجاجات مينيابوليس تشتد مع تحريض ترامب وتوقيف الشرطي القاتل
احتجاجات مينيابوليس تشتد مع تحريض ترامب وتوقيف الشرطي القاتل

2020-05-29

مساعٍ بريطانيّة للاستغناء عن خدمات "هواوي"
مساعٍ بريطانيّة للاستغناء عن خدمات "هواوي"

2020-05-29

أوروبا تواصل رفع العزل وارتفاع وفيات كورونا بروسيا وأميركا
أوروبا تواصل رفع العزل وارتفاع وفيات كورونا بروسيا وأميركا

2020-05-29

الأكثر قراءة

أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع

أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع

2020-05-28
نتنياهو: إذا قبل الفلسطينيون الشروط سيقام كيان يصفه ترامب بدولة

نتنياهو: إذا قبل الفلسطينيون الشروط سيقام كيان يصفه ترامب بدولة

2020-05-28
ارتفاع حاد بعدد مصابي كورونا في البلاد خلال 48 ساعة

ارتفاع حاد بعدد مصابي كورونا في البلاد خلال 48 ساعة

2020-05-28
ما سر الطائرة الإسرائيلية التي حطّت في الخرطوم؟

ما سر الطائرة الإسرائيلية التي حطّت في الخرطوم؟

2020-05-28
أوحانا: كل من

أوحانا: كل من "يهاجم شرطيًا" سيقتل

2020-05-28