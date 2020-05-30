  2. الأخبار
  3. اخبار عاجلة

الاحتلال يحقق مع ذاته: أحد قتلة الشهيد الحلاق استمر بإطلاق النار حتى بعد تلقيه أمرا مباشرا بالتوقف

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 17:15

الاحتلال يحقق مع ذاته: أحد قتلة الشهيد الحلاق استمر بإطلاق النار حتى بعد تلقيه أمرا مباشرا بالتوقف
عرب ٤٨

كشف التحقيق الأولي الذي أجرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، مع عنصري قوة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين بإعدام الشهيد إياد الحلاق، في وقت سابق اليوم، في مدينة القدس المحتلة، استمر بإطلاق النار الحي على الشهيد الحلاق وهو ملقى على الأرض، رغم تلقيه أمرًا مباشرا من قائده بالتوقف عن إطلاق النار.

وأعدمت الشرطة الإسرائيليّة، صباح اليوم، الشاب إياد الحلاق (32 عاما) ميدانيًا، في منطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، لمجرّد الاشتباه بحمله مسدّسًا، اتّضح لاحقًا أنه غير موجود.

وعلم موقع "عرب ٤٨" أن الشهيد الحلاق وهو من الحي المقدسي وادي الجوز، من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وبحسب ما ذكر أهالي الشهيد، فإنه كان دائم التردّد على مدرسة للرعاية الخاصّة، تقع قرب باب الأسباط.

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها أن عناصرها في منطقة باب الأسباط رأوا الشاب وهو يقترب "حاملا ما يبدو أنه مسدّس"، وبحسب ادّعاءات الاحتلال، لم يستجب الشاب لدعوات التوقف، "فبدأت المطاردة ومن ثم إطلاق النار عليه". ولاحقًا، بعد استشهاده، اتّضح أنه لا يحمل مسدّسًا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"


حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: إصابة خطيرة لشاب إثر مطاردة بوليسية
الطيبة: إصابة خطيرة لشاب إثر مطاردة بوليسية

2020-05-30

إصابة شاب بجراح في حادث طرق قرب الطيرة
إصابة شاب بجراح في حادث طرق قرب الطيرة

2020-05-28

عطل في حقل ليفياتان للغاز: إغلاق مؤقت وتصاعد كرة لهب بالسماء
عطل في حقل ليفياتان للغاز: إغلاق مؤقت وتصاعد كرة لهب بالسماء

2020-05-23

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية توصي بإغلاق المدارس وتتأهب لموجة ثانية لكورونا

الصحة الإسرائيلية توصي بإغلاق المدارس وتتأهب لموجة ثانية لكورونا

2020-05-29
والد الفنان صفيّة: لم نتوقّع كل هذا الحبّ.. وهذا ما حدث معه

والد الفنان صفيّة: لم نتوقّع كل هذا الحبّ.. وهذا ما حدث معه

2020-05-29
ترامب يحرّض الأجهزة الأمنية مباشرةً على قتل المتظاهرين

ترامب يحرّض الأجهزة الأمنية مباشرةً على قتل المتظاهرين

2020-05-29
غزة: مقتل فتاة بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها

غزة: مقتل فتاة بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها

2020-05-29
ارتفاع آخر يزيد مخاوف تفشي كورونا في البلاد

ارتفاع آخر يزيد مخاوف تفشي كورونا في البلاد

2020-05-29