ارتفاع في عدد الإصابات بالكورونا في البلدات العربية

قالت الهيئة العربية للطوارئ إنه مع العودة إلى الحياة الطبيعية في أسبوع العيد عادت الأرقام إلى الارتفاع من جديد ليتم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد المصابين في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، مع نهاية الأسبوع الماضي ولغاية ساء أمس السبت، 1085 مصابا، مع ارتفاع بنسبة 2% خلال الأسبوع الأخير (مقارنة بـ0.5% في الأسبوع الذي سبقه).

وفي المقابل، سجل ارتفاع في عدد الإصابات في ذات الفترة بالبلاد بـ300 حالة إذ بلغ عدد الإصابات 17012، وتم تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8% (مقارنة بـ0.5% في الأسبوع الذي سبقه). ومما يذكر أن نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في البلاد قد بلغت 6.4%.

تسمية

ومن جهة أخرى، فقد بلغ مجمل المتعافين العرب 925، إذ سجلت زيادة بـ88 متعاف جديد خلال الأسبوع الأخير وارتفعت نسبة المتعافين من مجمل المصابين العرب إلى 85% وتبقت 160 حالة نشطة في المجتمع العربي.

ويلاحظ انخفاض ملموس في عدد الفحوصات في المجتمع العربية، إذ تم إجراء 1612 فحصا بزيادة نسبتها 2.5% فقط خلال الأسبوع الأخير، ليبلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 67102. ويذكر أن نسبة الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي من مجمل الفحوصات في البلاد (568452) قد بلغت 11.8%.

وختمت الهيئة العربية بالقول إنه لهذا نعود ونذكر بأن وباء كورونا ليس من ورائنا ولم يختف بعد، والعودة للحياة الطبيعية بدون أخذ الحيطة والحذر والعمل بالتعليمات يشكل خطرا على الفرد والمجتمع. وبهذا نشدد على أهمية الالتزام بتعليمات وسائل الوقاية والحذر.