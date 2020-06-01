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الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 21:35

الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨

هددت الحكومة الإسرائيلية، بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة، دون تنسيق أمني، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") مساء اليوم، الإثنين.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، أنها ستمنع تحرك قوات الأمنية الفلسطينية المسلحة أرجاء الضفة الغربية المحتلة، في ظل وقف التنسيق الأمني.

وزعمت القناة أنه منذ توقف التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قبل نحو أسبوعين، أصدرت رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعليمات بعدم الدخول في مواجهات أو احتكاكات مع قوات الجيش.

ونقلت القناة عن مصادر قالت إنها فلسطينية، أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية أصدت تعليمات بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتقليص حجم نشاطها الليلي في المدن".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#التنسيق الأمني
#الأجهزة الامنية الفلسطينية
#الاحتلال الإسرائيلي

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