الصحة الإسرائيلية: 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما سُجلت 63 حالة شفاء، ليرتفع بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 2006.

وبيّن البيانات الرسمية أن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ"كوفيد 19" وصلت إلى 17169، من بينها 285 حالة وفاة. وعن حالة المرضى أشارت الوزارة إلى انخفاض الحالات المتوسطة إلى 41، في حين وصفت حالة 32 مريضًا بـ"الخطيرة"، تم وصل 29 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وانخفضت الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 6.5%، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" ظل مستقرًا عند الرقم 285، إذ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 14878 مصابًا، حيث سجل خلال الساعات الـ24 الماضية، 63 حالة شفاء، في ارتفاع طفيف بلغ 0.4%.

وأشارت الوزارة إلى أن 105 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 1901 مريض، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الأحد، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 5423 فحصا، فيما ارتفعت اليوم (حتى الساعة السابعة والنصف مساءً) إلى 5636.

إلغاء تخفيف القيود المتعلقة بالتجمهر

وعلى صلة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، بأن وزارة الصحة قررت إلغاء التخفيفات على القيود حول تجمهر المواطنين التي أقرتها في وقت سابق، والتي تتيح تجمع 100 شخص، علما بأنه كان من المقرر أن دخل هذه التسهيلات إلى حيز التنفيذ اليوم.

وأشارت "كان" إلى أن قرار الوزارة جاء في أعقاب تواصل الارتفاع بالإصابات الجديد بـ"كوفيد 19"، وشددت على أنه بموجب القرارات الحالية، فإنه يمنع تجمهر أكثر من 50 شخصا.

وبحسب القناة، فإن وزارة الصحة أوصت وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات توجب تثبيت حواجز شفافة بين الطلاب في الفصول الدراسية خلال العام المقبل، وتقليل عدد مجموعات الدراسة وإبقاء الطلاب في مجموعات منتظمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التعليم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في 18 مدينة وسلطة محلية في البلاد، فيما سجل اليوم إصابة 12 طابا وأربعة مدرسين، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 155 طالبا و39 مدرسًا.