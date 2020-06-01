كورونا في رهط: إحالة معلمين من 3 مدارس للحجر الصحي

ذكرت مصادر محلية في مدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم الاثنين، أنه جرى إحالة عدد من المعلمين إلى الحجر الصحي، إثر تسجيل إصابة معلم مدرسة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأفادت بعض المصادر في رهط أنه تقرر إغلاق مدارس الزهراء والفردوس (الابتدائية) والنور (الثانوية) بعد إحالة المعلمين إلى الحجر الصحي، وتقرر إجراء تعقيم لكل المدارس في رهط، فيما نفت البلدية إغلاق المدرستين الابتدائيتين.

مدرسة الزهراء الابتدائية في رهط

وقال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، لمراسل "عرب 48"، رأفت أبو عايش، إن "المعلومات المتوفرة، لغاية اللحظة، أفادت بأن معلما في مدرسة النور الثانوية أصيب بعدوى الكورونا، وتم نقل الطاقم التدريسي من المدرسة إلى الحجر الصحي، والتوجه هو لإجراء فحوصات لجميع المتواجدين في المدرسة خلال اليوم".

ونفت إدارة وطاقم مدرسة الفردوس ما وصفتها بـ"الإشاعات المتداولة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حول دخول معلمي مدرسة الفردوس لحجر صحي حتى يتم تعقيمها".

وحاولنا في "عرب 48" عدة مرات الحصول على تعقيب رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، لكن دون جدوى، وسننشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا.

وتوجه "عرب 48" إلى مسؤول ملف التربية والتعليم في بلدية رهط، د. علي الهزيل، فأشار إلى عدم وجود معلومات دقيقة حتى اللحظة، وأكد أنه سيقوم بالتواصل، خلال اليوم، لحتلنة الجمهور.