  2. محليات
  3. أخبار محلية

إحالة النائب سامي أبو شحادة للحجر الصحي

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 15:11

إحالة النائب سامي أبو شحادة للحجر الصحي
النائب سامي أبو شحادة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

أحيل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إلى الحجر الصحي المنزلي بعدما جرى تشخيص إصابة مرافقه الشخصي بفيروس كورونا المستجد.

كما اضطر طاقم المكتب البرلماني للنائب أبو شحادة لالتزام الحجر الصحي المنزلي، وقد أوصي كل من كان على تواصل مع المصاب بالدخول للحجر الصحي وإجراء فحص كورونا.

ومن جانبه، قال النائب سامي أبو شحادة، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "تلقينا للتو نبأ إصابة أحد المرافقين الشخصيين لي بفيروس كورونا، وبناء عليه اضطررنا لالتزام الحجر الصحي رغم أنه لم يكن على تواصل معنا على مدار الأيام الأخيرة بسبب شعوره بالمرض".

وأشار إلى أنه "حتى هذه المرحلة لا توجد لدي أي أعراض الإصابة بكورونا، وسأدخل الآن للحجر الصحي لغاية الاطمئنان على حالتي".

وناشد أبو شحادة بالقول إن "الكورونا لم تنته بعد وهذا عكس ما نلمسه في مجتمعنا، ومن هنا أدعو الجميع عدم الاستهتار وأخذ تعليمات وزارة الصحة على محمل الجد، فكما يبدو بأن هنالك موجة ثانية للفيروس وعلينا الحرص والحفاظ على سلامتنا وكل من حولنا".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#سامي أبو شحادة
#القائمة المشتركة
#التجمع الوطني الديمقراطي
#كورونا
#فيروس كورونا
#حجر صحي

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"قانون منع لم الشمل يعتبر كل الفلسطينيين خطرا أمنيا على إسرائيل"
"قانون منع لم الشمل يعتبر كل الفلسطينيين خطرا أمنيا على إسرائيل"

2020-06-02

يافا: تحركات شعبية ضد مخطط بناء على أرض مقبرة الإسعاف
يافا: تحركات شعبية ضد مخطط بناء على أرض مقبرة الإسعاف

2020-06-02

دبورية: إغلاق روضة أطفال بسبب كورونا
دبورية: إغلاق روضة أطفال بسبب كورونا

2020-06-02

الأكثر قراءة

تقرير: اتصالات إسرائيلية – سعودية حول الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة

تقرير: اتصالات إسرائيلية – سعودية حول الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة

2020-06-01
الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

2020-06-01
كورونا في رهط: إحالة معلمين من 3 مدارس للحجر الصحي

كورونا في رهط: إحالة معلمين من 3 مدارس للحجر الصحي

2020-06-01
تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

2020-06-01
بو كلثوم: أنا خليط من القرآن وأندرسون باك والموالد

بو كلثوم: أنا خليط من القرآن وأندرسون باك والموالد

2020-06-01