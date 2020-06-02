رهط: إغلاق مدرسة أخرى إثر إصابة مساعدة بكورونا

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأمل للتعليم الخاص بمدينة رهط، تعليق الدراسة في المدرسة، بدءا من اليوم الثلاثاء ولغاية إشعار آخر، وذلك إثر إصابة مساعدة في أحد الصفوف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت اللجنة أن هذا الإعلان صدر "بعد التحرّي مع الجهات المختصة عن الحالة واستشارة رئيس البلدية. نسأل الله السلامة للجميع والشفاء العاجل للمرضى".

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، إنه "تحدث معي رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأمل للتربية الخاصة، ياسر العمور، عن وجود إحدى المساعدات من رهط (حارة 24) والتي تعمل في المدرسة والمصابة بفيروس كورونا، وعليه فقد اتخذت اللجنة قرارا بتعليق التعليم في المدرسة حتى إشعار آخر".

وأوضح أنه "تواصلت مع مدير المدرسة، الأستاذ إسماعيل الزبارقة، والذي أكّد لي أن المساعدة تحدثت معه بخصوص حالتها المرضية الإيجابية، وتواصلت مع مفتش المدرسة، الأستاذ إسماعيل أبو عجاج، بخصوص الموضوع. وبناء على ما سبق؛ يجب على جميع المعلمين والطلاب الدخول إلى حجر صحي حتى تاريخ 14/6/2020. أرجو الصحة للجميع".

ومما يذكر أن مدرسة الأمل، هي المدرسة الثانية في رهط التي جرى تعليق الدراسة فيها بسبب تفشي فيروس كورونا منذ أمس الاثنين.

وأعلن المربي حمد العبرة، والذي يعمل مدرسا في مدرسة النور الثانوية في رهط، إصابته بفيروس كورونا.

وأكد العبرة بأنه لا يعرف مصدر إصابته بعدوى كورونا، وأبلغ جميع من كان بتواصل معهم بأنه أصيب بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه سجلت، في الأيام الأخيرة، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة النقب، غالبيتها في رهط، كسيفة وحورة، وامتنع عدد كبير من الأهالي في البلدات العربية بالنقب عن إعادة أولادهم إلى المؤسسات التعليمية.