كورونا في عرعرة النقب: إصابة معلمة وإحالة معلمين وطلاب للحجر الصحي

أعلن في عرعرة النقب عن إصابة معلمة في مدرسة أبو عرار الابتدائية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، أحيل الطاقم التدريسي والطلاب للحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة أنه سُجّلت 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدات النقب بينها 10 في مدينة رهط.

وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغ عدد المصابين بعدوى كورونا في بلدات النقب:

حورة: الإصابات 166، المتعافون 114

رهط: الإصابات 81، المتعافون 59

عرعرة النقب: الإصابات 27، المتعافون 21.

وقال رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، نايف أبو عرار، لمراسل "عرب 48"، رأفت أبو عايش، إن "نهارنا بدأ، اليوم، بعودة أبنائنا من مدارسهم بسبب تهديد عدوى الكورونا، فقد أصيب معلم في مدرسة أبو عرار الابتدائية بالعدوى، وقمنا بإخلاء المدرسة وتوجيه كل من زارها للحجر الصحي، بالإضافة فإن معلمة رياض أطفال في حارة رقم 7 أصيبت أيضا بالكورونا، ونحن نقوم بإجراء فحوصات للجميع".

وأضاف أنه "توجهت إلى مفتش المدارس بطلب إغلاق كافة مدارس عرعرة النقب، لم يقبلوا هذا بعد، والقرار فقط إغلاق المدارس التي فيها إصابات".

وختم أبو عرار بالقول: "أناشد الأهل باتباع إجراءات السلامة والوقاية بشكل كامل. الأزمة ما زالت قائمة وقد تتطور".