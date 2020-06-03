قوات الاحتلال تقتحم بيت الشيخ عكرمة صبري وتنفذ اعتقالات

اقتحمت قوات شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في حي الصوانة في القدس المحتلة، واعتدت على الحاضرين في بيته، ونفذت اعتقالات بحقهم.

صورة ما قبل الاقتحام في منزل الشيخ عكرمة صبري

ويُذكر أنه تواجد في بيت الشيخ صبري، النائبان وليد طه وأسامة السعدي عن القائمة المشتركة، ورئيس جمعية الأقصى، الشيخ صفوت فريج ورئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية إبراهيم حجازي والمحامي الموكل في الدفاع عن الشيخ، خالد الزبارقة، واعتقلت الشرطة عددًا من المتضامنين بعد الاعتداء على الحضور وإجبارهم على مغادرة المكان.

وقال النائب أسامة السعدي: "الآن وخلال تواجدنا في بيت الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وجهاز المخابرات باقتحام بيت الشيخ عكرمة صبري والاعتداء علينا وعلى طاقم مكتبي بوحشية بادعاء أنّ هذا ‘التجمهر أو الاجتماع يندرج تحت المنظمات الإرهابية التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح والممنوعة داخل حدود دولة إسرائيل‘، كما وتم اعتقال بعض الأشخاص الذين تواجدوا معنا في المكان".