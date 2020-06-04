  2. محليات
  3. أخبار محلية

يافا: إغلاق مدارس إثر اكتشاف إصابات بكورونا

تاريخ النشر: 04/06/2020 - 09:42

يافا: إغلاق مدارس إثر اكتشاف إصابات بكورونا
منظر عام ليافا (عرب 48)
عرب ٤٨

أغلقت المدارس الثانوية في مدينة يافا، ضبيطا، تيراسنطا، الفرير، أجيال ويافا المستقبل، أبوابها أمام الطلاب، وتقرر التعليم عن بعد لكل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك بسبب التزايد المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أغلقت مدارس في يافا، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها، إذ تقرر إغلاق مدرسة ضبيطا بالمدينة إثر إصابة إحدى المعلمات بالفيروس، وتقرر تعطيل الدراسة فيها وإرسال كافة الطاقم التعليمي والطلاب إلى الحجر الصحي.

وفي مدرسة تراسنطا الثانوية، تقرر تعليق الدراسة من الصف السابع ولغاية الصف الثاني عشر، وذلك بعد إصابة أحد الطلاب بالفيروس، وطلبت المدرسة من الأهالي عدم إرسال أبنائهم بدءا من اليوم ولغاية إصدار تعليمات أخرى، وذلك بحسب قرارات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وفي مدرسة الفرير، أعلنت الإدارة عن تعطيل الدراسة بعد إصابة طالب من الصف السادس "أ" بفيروس كورونا.

وعلى ما يبدو، انتشر فيروس في يافا، وعليه فإن الأهالي مطالبون بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والالتزام بالتعليمات، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#يافا
#كورونا
#فيروس كورونا
#إغلاق مدارس

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: العثور على بقايا جثة داخل سيارة محروقة
النقب: العثور على بقايا جثة داخل سيارة محروقة

2020-06-04

قرار بهدم منازل عبد الغني في أم الفحم
قرار بهدم منازل عبد الغني في أم الفحم

2020-06-04

ضبط سلاح واعتقال شخصين في الجليل والنقب
ضبط سلاح واعتقال شخصين في الجليل والنقب

2020-06-04

الأكثر قراءة

جنود إسرائيليون نفذوا

جنود إسرائيليون نفذوا "تدفيع ثمن" وضباطهم تستروا عليهم

2020-06-03

"أنا أكره العرب، إذاً أنا موجود"

2020-06-03
تقرير: السلطات الإسرائيلية تتوقع موجات أخرى لكورونا

تقرير: السلطات الإسرائيلية تتوقع موجات أخرى لكورونا

2020-06-03
العرس في أميركا والعالم يرقص

العرس في أميركا والعالم يرقص

2020-06-03
الناصرة: مطاعم العين تخشى الإغلاق مجددا بسبب كورونا

الناصرة: مطاعم العين تخشى الإغلاق مجددا بسبب كورونا

2020-06-03