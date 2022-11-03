استشهد الشاب بدر عامر (20 عاما) صباح اليوم الخميس، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، بزعم تنفيذه عملية طعن، وهو الفلسطيني الثاني الذي يستشهد في منطقة القدس خلال ساعات، إذ استشهد فجرا داود محمود خليل ريان (42 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة بيت دقو.

وأطلق عناصر من شرطة الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، بزعم تنفيذه عملية طعن خلالها أصيب شرطيان بجراح متوسطة ومستوطن بجراح طفيفة، حيث أعلن لاحقا عن اسشتهاد منفذ عملية الطعن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني( استشهد لاحقا)، في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، وأكدوا أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مستوطنا أصيب في ساقه بجراح وصفت بالطفيفة وسجلت إصابة متوسطة لشرطيين، في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن عناصر من الشرطة وقوات الأمن أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن، حيث تم إصابته. وقالت إن الشاب منفذ العملية هو بدر عامر من بيت حنينا.

وزعم التحقيق الأولي للاحتلال، بأن مستوطنا أصيب طعنا بساقه وحالته طفيفة، بينما أصيب شرطي بجراح متوسطة جراء تعرضه لطلق ناري بالخطأ خلال أطلاق النار على منفذ عملية الطعن، كما أصيب شرطي آخر بشظايا.

فيديو آخر من القدس المحتلة، حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال قبيل قليل pic.twitter.com/IJvhA3S2dJ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 3, 2022

وعقب ذلك، استنفر الاحتلال قواته إلى داخل البلدة القديمة، وأغلق مكان عملية الطعن، فيما انتشرت قوات من "حرس الحدود" عند أبواب المسجد الأقصى التي أغلقت أمام الفلسطينيين، وفقا لما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكر الموقع أن شرطة الاحتلال سارعت إلى إخلاء الأقصى من المستوطنين بعد إغلاق أبوابه، كما أنها قامت بإغلاق باب العامود واستنفرت قواتها في شارع صلاح الدين وعند أسوار القدس القديمة.

وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد داود ريان، الذي أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة بيت دقو.

وباستشهاد بدر عامر من بيت حنينا، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام في فلسطين إلى 191 شهيدا، منهم 139 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 شهيدا في قطاع غزة.