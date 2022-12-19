الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

أعلن الأمن الأردني، اليوم الإثنين، مقتل 3 من أفراده وإصابة 5 خلال مداهمة مشتبه في قتله نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية، أدت العملية الأمنية إلى مقتل المشتبه به واعتقال 8 والتحقيق لا يزال جاريا.

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن 3 من عناصر الأمن والشرطة قتلوا، وأصيب 5 آخرون خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الدلابيح.

وأشارت مديرية الأمن العام، في بيان، إلى مقتل المشتبه به، الذي وصفته بأنه "من حملة الفكر التكفيري"، بالإضافة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين.

ونعت مديرية الامن العام مقتل كل من: النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين والذي قتلوا في سبيل الوطن برصاص الغدر والارهاب ، وإصابة خمسة من مرتباتها أُسعفوا وهم قيد العلاج .

وأكدت المديرية في بيان لها أن قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان ،بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الاشقاء من حملة الفكر التكفيري .

وأضافت أن القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة باطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل مطلق النار.

وأكدت المديرية أن المداهمة أفضت إلى إلقاء القبض على تسعة أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية ، منهم أربعة أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرين من ابناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضبط بحوزتهم مجموعه من الأسلحة النارية ألاتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة .

وبينت مديرية الأمن العام أنّ التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولا بأول لحين إحالة القضية للقضاء.

وفي العاصمة عمان بدأ المدعي العام التحقيق مع 2 من المشاركين فيما تصفه السلطات بأعمال شغب في منطقة حي نزال شرقي العاصمة، ووجّه لهما تهم إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وإلحاق الضرر بغير قصد وإضرام النار.

وكان قد أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في وقت سابق، أن "جريمة مقتل عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير أمن معان لن تمر بدون عقاب، وأن الحكومة ستتخذ إجراءات أمنية مشددة وتعزز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد اضطرابات احتجاجا على ارتفاع الأسعار".

أما مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، فأفاد بأن "49 رجلا من الأمن العام أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين".

وكان قد أعلن الأمن العام الأردني عن إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل موقتا داخل الأردن، بسبب "إساءة استخدامها". وقال إن المنصة لم تتعامل مع إساءة استخدامها، وإنه تم ترويج فيديوات من خارج الأردن للتأثير على مشاعر المواطنين، وفق قوله.