الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام

مددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الإثنين، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، مدة 4 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل.

وكانت نيابة الاحتلال العسكرية قد طالبت، خلال الجلسة، بتمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية (17 عاما)، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معها. وعرضت على المحكمة العسكرية ملفا حول عائلة التميمي، شمل مشاركة عهد في المظاهرات الأسبوعية في بلدتها النبي صالح، رفضًا للاستيطان، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها.

وأحضر حرس الاحتلال عهد للمحكمة مقيدة الرجلين، ويحاط بها 13 شرطيا وشرطية، ولم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها... بدورها صرخت "عهد" عقب انتهاء الجلسة قائلة "فليسقط الاحتلال".

وقال باسم التميمي والد الطفلة عهد، إن ابنته "ستنتصر على الاحتلال"، وأضاف أن "كل ما جاء من ادعاء من قبل النيابة العامة باطل ولا يستند إلى حجة"، واستدرك قائلا: "المحكمة صورية وهي مكون من مكونات الاحتلال، وتأتي لاسترضاء اليمين الإسرائيلي".

كما ستقرر المحكمة في وقت لاحق إذا كانت ستمدد اعتقال ناريمان التميمي (43 عاما) والدة عهد، ونور ناجي التميمي (21 عاما) ابنة عمها، وطالبت النيابة أيضا تمديد اعتقالهما 10 أيام لاستكمال التحقيق، ولم يصدر بعد حكما بحقهن حتى الساعة 18 (بتوقيت القدس).

وكانت محكمة عوفر، قرب رام الله، قد رفضت أمس الأحد، الإفراج عن التيميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.