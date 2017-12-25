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انفجار في قاعدة عسكرية للاحتلال شرقي القدس

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 18:40

انفجار في قاعدة عسكرية للاحتلال شرقي القدس
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اندلع حريق في مبنى سكني في قاعدة الاحتلال العسكرية مخماش، شمال شرق القدس، في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الإثنين، وسط مخاوف من انتشاره في ظل وجود وسائل قتالية قابلة للاشتعال.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن ثلاث فرق إطفاء تعمل على على إخماد الحريق في قاعدة عسكرية تابعة لقوات "حرس الحدود"، 

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن الحريق اندلع في البداية بمبنى سكن الجنود، وبدأ بالانتشار بحيث امتدت ألسنة النيران إلى المباني الأخرى في القاعدة العسكرية، علمًا أن بعض المباني في القاعدة تحتوي على معدات عسكرية وذخيرة.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا


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