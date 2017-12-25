عين ماهل: تظاهرة حاشدة رفضًا لزيارة نتنياهو

شهدت قرية عين ماهل، مساء اليوم، الإثنين، تظاهرة حاشدة رفضًا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو للقرية، المقررة يوم الخميس المقبل.

وشارك في التظاهرة التي نُظمت وسط البلدة، المئات من أهالي القرية ولجنة مقاطعة التكريم وممثلون عن الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني، وذلك احتجاجا على قرار رئيس مجلس محلي عين ماهل، وليد أبو ليل، تنظيم احتفال لتقديم شهادة تقدير لنتنياهو.

وهتف المحتجون بشعارات منددة بتكريم نتنياهو مثل "يا للعار يا للعار... على تكريم الغدار"، "يا حضرة الرئيس... هذا البلد مش رخيص".

هذا وطالب جموع المشاركين إلى تنظيم تظاهرة يوم التكريم، الذي من المفترض أن يقام في القاعة الرياضية في القرية، الخميس المقبل.

علمًا بأن الزيارة تأتي في ظل موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني وإجماع فلسطيني رافض لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة نتنياهو في سياسة التمييز والعنصرية والعدائية ضد المواطنين العرب في البلاد.

ويتذرع المجلس المحلي عين ماهل بتنظيم "التكريم"، بمناسبة "التوقيع على اتفاقية التطوير الشاملة 922"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ونواب الوزراء، وأعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية وبلديات ووجهاء من قرية عين ماهل.