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النيابة العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد عهد وناريمان التميمي

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 16:09

النيابة العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد عهد وناريمان التميمي
عهد التميمي (أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام، اليوم الإثنين، ضد عهد التميمي ووالدتها ناريمان، إذ اتهمت عهد بـ"الاعتداء" على قوات الاحتلال وإلقاء الحجارة، في حين اتهمت والدتها ناريمان بـ"الاعتداء" على قوات الأمن في المقطع المصور و"اعتداء" آخر والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومساء أمس الأحد، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية. وتتضمن لائحة الاتهام ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عهد (16 عاما)، عند الثانية من فجر 19 كانون الثاني/ ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عهد التميمي
#ناريمان التميمي
#لائحة اتهام
#احتلال
#النبي صالح

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